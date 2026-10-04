Posible convocatoria electoral anticipada en España por parte del presidente Pedro Sánchez

El Gobierno de España da por hecho que la convocatoria de elecciones generales es el escenario más probable después de la reflexión que el presidente, Pedro Sánchez, ha mantenido durante este fin de semana. La decisión definitiva corresponde al jefe del Ejecutivo, que previsiblemente la comunicará este lunes en una comparecencia desde el Palacio de La Moncloa.

Según fuentes del Gobierno y del PSOE, citadas por la Cadena SER, ministros y dirigentes territoriales han trasladado a Sánchez que este es el momento más adecuado para acudir a las urnas y que no se vislumbra una oportunidad mejor en los próximos meses.

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El principal detonante es el rechazo del Congreso, el viernes, a los decretos relacionados con la vivienda. PP, VOX y Junts votaron en contra de las medidas, que fueron tumbadas por la Cámara Baja.

Tras esa votación, la conclusión dentro del Ejecutivo es que la actual distribución de fuerzas en el Congreso dificulta la aprobación de medidas destinadas a afrontar el acceso a una vivienda en condiciones dignas, considerado por el Gobierno uno de los principales problemas que afectan a los ciudadanos.



Por este motivo, según las mismas fuentes, la opción de disolver las Cortes y convocar elecciones ha ganado peso. El objetivo que atribuyen al Ejecutivo a una eventual convocatoria sería conseguir una mayor representación de las fuerzas de izquierdas para poder sacar adelante medidas como las que el Parlamento rechazó el viernes.

Sánchez estudia cómo recuperar los decretos

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Durante el fin de semana, Sánchez también ha dedicado buena parte de su tiempo a consultar con su círculo más cercano las alternativas para que el Gobierno pueda volver a aprobar los dos decretos de vivienda.

Entre las opciones que se han planteado está presentar nuevamente ante el Parlamento los textos completos o retirar de ellos las medidas que no tengan rango de ley, de modo que puedan mantenerse en vigor incluso si los decretos vuelven a ser rechazados.

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Lo que el Ejecutivo descarta, según las fuentes consultadas, es reabrir una negociación con Junts per Catalunya. El Gobierno considera que la confianza con la formación de Carles Puigdemont está rota y existe un fuerte malestar por el voto contrario a los decretos.

La Diputación Permanente tendría la última palabra

Si Sánchez convoca elecciones este lunes, como esperan en el PSOE y en el Gobierno, la convalidación o derogación de los decretos ya no correspondería al pleno del Congreso. La decisión pasaría a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene las funciones de la Cámara cuando esta queda disuelta.

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En ese órgano, la composición ofrece un escenario diferente al del pleno. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos reúnen 35 votos, frente a los 34 de PP, VOX y Junts.

De esta manera, si todos los grupos que respaldaron las medidas de vivienda el viernes mantuvieran su apoyo en la Diputación Permanente, los decretos podrían quedar aprobados definitivamente.