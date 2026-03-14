En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / En China exparejas pueden "recuperar" tiempo perdido en una relación que finalmente no funcionó

En China exparejas pueden "recuperar" tiempo perdido en una relación que finalmente no funcionó

En el país asiático existe una práctica inusual en la que las exparejas pueden recuperar el tiempo invertido en una relación que finalmente no prosperó.

Publicidad

Publicidad

Publicidad