En China exparejas pueden "recuperar" tiempo perdido en una relación que finalmente no funcionó

En el mundo existen muchas culturas y en ellas hay costumbres que no son comunes en otros lugares. Estos comportamientos son formas habituales que representan a una comunidad o familia, las cuales se transmiten de generación en generación.

Las costumbres, a diferencia de las tradiciones, suelen manifestarse en acciones de la vida diaria, como compartir en familia o celebrar cumpleaños. Las tradiciones, en cambio, tienen un alcance más amplio y un significado más profundo dentro de una comunidad.

Un ejemplo de ello son las festividades como el Día de los Muertos en México, el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto o las fiestas de fin de año. Frente a esto, en China existe una práctica inusual en la que las exparejas pueden recuperar su tiempo perdido.



Exparejas pueden recuperar el tiempo perdido en una relación

En el país asiático tienen una práctica informal conocida como “break-up fee” o “分手费” (compensación por ruptura), que se ha venido manejando desde hace un buen tiempo.

La inusual costumbre consiste en que, si las relaciones largas no culminan en matrimonio, la persona que termina la relación debe dar una compensación económica a su expareja, la cual se toma como un reconocimiento al tiempo, esfuerzo, emociones y oportunidades invertidas.



Mujer recibiendo dinero de su expareja. Foto: imagen de archivo, Freepik.

De acuerdo con medios locales, los hombres suelen ser los más impactados por esta práctica, ya que con mayor frecuencia son quienes deciden poner fin a las relaciones. En ese contexto, las mujeres reciben el dinero como una forma de compensación por el tiempo que, consideran, invirtieron en una relación que finalmente no prosperó.

No obstante, no es una obligación legal que las exparejas en China cumplan con esta costumbre. Algunos lo acuerdan al inicio de la relación o al finalizar.

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En algunos casos que se volvieron virales, como los reportados por medios internacionales en 2018, las cifras llegaron hasta los 2 millones de yuanes. Menciones más recientes en redes sociales y medios de comunicación en los últimos años señalan que esta práctica continúa vigente como una tendencia cultural, generalmente acordada entre las partes para cerrar etapas sin resentimientos.

Es importante aclarar que la compensación económica no se aplica de manera automática ni ocurre en todas las situaciones.

