Prensa estadounidense atribuye victoria a Clinton en debate presidencial

Después del tercer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, los análisis de la prensa estadounidense coinciden en que la demócrata tuvo un mejor desempeño.



Para The Washington Post, Clinton fue la gran ganadora porque finalmente calibró la forma de ignorar y enfrentarse a Trump.



“Dada su considerable ventaja en el mapa electoral, Clinton no necesitaba un gran momento en este debate, simplemente sobrevivir”.



Y agrega: “Clinton, tomando palabras del discurso de Michelle Obama en el mismo tema (mujeres), fue profundamente humana”.



Por su parte, The New York Times resalta que en la historia reciente de EE.UU., todos los candidatos perdedores reconocieron su derrota. Aun en las contiendas más cerradas, como la de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon; o como la del 2000, con el recordado recuento de votos en Florida para definir al ganador entre George W. Bush con Al Gore.



En 2016, Trump se habría equivocado cuando se negó a comprometerse a reconocer la victoria de Clinton si llega a darse.



“El señor Trump mostró más disciplina que en debates previos, pero unos pocos tropezones le impidieron obtener la victoria que necesitaba”, añade.



Entre tanto, The Wall Street Journal describe este debate como el más civilizado de los tres realizados. “Donald Trump se apegó a su estrategia de animar a su núcleo (electoral) y reiteró sus dudas sobre el proceso de elección. Clinton asestó buenos fuertes golpes sobre el carácter de su oponente”.



Según la cadena CNN, con una encuesta no oficial entre asistentes al debate en Las Vegas, Clinton ganó por un margen de 13 puntos.