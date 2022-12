Presidente de Irán insta a los musulmanes a "castigar" a Arabia Saudí

"Los países de la región y el mundo islámico deben coordinar sus acciones para solucionar los problemas y castigar al gobierno saudí", declaró Rohani en un consejo de ministros, informa la agencia pública Irna.



"Si el problema con el gobierno saudí se limitara al hach, quizá habríamos hallado una solución. Pero desgraciadamente este gobierno, con los crímenes que comete en la región y su apoyo al terrorismo, derrama la sangre de musulmanes en Irak, en Siria, en Yemen y bombardea a diario salvajemente a mujeres y niños yemeníes", añadió.



Rohani aboga por una coordinación entre los Estados musulmanes para que "el hach se desarrolle" normalmente y "los países de la región se libren del apoyo de este régimen al terrorismo y el pueblo yemení pueda vivir en paz y en seguridad".



La guerra verbal entre Irán y Arabia Saudí se ha exacerbado con la peregrinación anual a La Meca, que comienza el sábado.



Irán y Arabia Saudí luchan entre sí desde hace años por la influencia en la región y sus políticas divergen en múltiples asuntos, como las guerras en Yemen y en Siria.



Las relaciones se deterioraron desde la estampida de hace un año durante el hach en La Meca, en la que murieron 2.300 peregrinos, entre ellos 464 iraníes, según datos recopilados a partir de balances de los distintos países de las víctimas.



Para este año no hay acuerdo entre Riad y Teherán y será la primera vez que los iraníes no participen en el hach.



Irán "no perdonará nunca la sangre derramada por estos mártires", advirtió Rohani.