Presión a Rafael Ramírez habría obligado su renuncia a la ONU

Rafael Ramírez, quien fuese uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez, jefe de la estatal petrolera por más de una década y hoy en día embajador de Venezuela en Naciones Unidas, ya habría renunciado a su cargo diplomático, a raíz de la presión en su contra desde el gobierno de Nicolás Maduro luego de las críticas que hiciese al modelo económico.



Adicionalmente, parte del entorno familiar y laboral de Ramírez está detenido actualmente en Caracas señalados de corrupción tanto en PDVSA como en el conocido caso del bando de Andorra.



Esta es una información que divulga el conocido periodista Nelson Bocaranda, quien además detalla que la semana pasada el canciller venezolano Jorge Arreaza habría llegado a un acuerdo con Ramírez para que renunciara y no fuese destituido y tuviese oportunidad de tomar un vuelo a Italia donde su esposa tiene nacionalidad, pues una vez deje de ser diplomático pierde la inmunidad y probablemente entre en la lista de sanciones económica de Estados Unidos contra altos funcionarios o ex funcionarios del gobierno venezolano.



Ramírez tiene cinco días visitando a sus colegas de la ONU explicando la persecución que le hace el gobierno de Maduro por criticar. Destaca, además, que esta negociación o arreglo con el canciller Arreaza solo se refiere a su "renuncia", es decir, si las investigaciones por corrupción en PDVSA lo relacionan o comprometan no descartarían pedir su extradición.