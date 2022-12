Proceso para condenar violencia en Venezuela sigue avanzando: embajador González

La Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió por consenso la reunión de consulta de cancilleres sobre Venezuela ante la falta de acuerdo sobre las dos propuestas de declaración presentadas.



El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, explicó en entrevista con Mañanas BLU que no hubo consenso ni se logró una resolución “porque es un tema complejo en el cual se requieren aproximaciones mucho más de detalle”.



Añadió que Venezuela no ganó la puja, pues el Gobierno de Nicolás Maduro lo que quería es que no se realizara una cumbre de cancilleres.



“Venezuela no quería que hubiera reunión, y reunión hubo. Logramos una mayoría que permitió la convocatoria de la reunión y Venezuela anunció su salida de la organización”, explicó.



González aseguró que el proceso para condenar la violencia en Venezuela sigue avanzando, pese a que no sucede a la velocidad que muchos quieren.



“No se tiene la velocidad que deseamos, pero la realidad es que todos los organismos multilaterales siguen; como se trata de construir acuerdos con distintos gobiernos, eso no permite que se avance a la velocidad que todos quisiéramos frente a hechos lamentables como los que ocurren en Venezuela”, explicó.



Sin embargo, dijo que sigue avanzando un proceso que permite escuchar una voz internacional para condenar los hechos de violencia y la violación de los Derechos Humanos en el vecino país “y esa voz se ha escuchado y ha tenido un efecto importante a nivel internacional”.



Finalmente, el embajador González destacó que la mayoría de países miembro señaló su preocupación clara “por la violencia, el desorden constitucional y expresaron su respaldo a la garantía y respeto por los Derechos Humanos”.