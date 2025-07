Proyecto utiliza IA para recrear recuerdos: de esto se trata

Un proyecto español que utiliza IA generativa para recrear recuerdos personales perdidos ha sido galardonado por el prestigioso festival 'Ars Electrónica', según informó este lunes la organización.

Los organizadores anunciaron a través de un comunicado a los ganadores de este pionero certamen de arte, tecnología y sociedad que desde 1987 se celebra anualmente en la ciudad de Linz, capital de Alta Austria.

Los 5 premios principales están dotados con 10.000 euros (11.694 dólares) y se han recibido miles de propuestas de casi un centenar de países. Un sexto premio, el Isao Tomita, está dotado con 5.000 euros.

El colectivo de Barcelona 'Domestic Data Streamers' formado por periodistas, investigadores, artistas y científicos ganó el 'Ars Electronica Award for Digital Humanity' con su proyecto 'Synthetic Memories', que usa IA generativa "para crear recuerdos personales cuando estos no existen o se han perdido".

A través de entrevistas, los participantes relatan sus experiencias, que después se reflejan en imágenes o vídeos generados por IA.

"Este proceso íntimo apoya a personas afectadas por el desplazamiento, el trauma o enfermedades neurodegenerativas, ayudándolas a reconectar con su historia personal, restaurar su identidad y dignificar sus vivencias", aseguró en una declaración el jurado del festival.

"El jurado reconoce Synthetic Memories como un ejemplo poderoso y constructivo de cómo la inteligencia artificial puede utilizarse no para sustituir la memoria, sino para interactuar con ella como forma de reflexión, sanación e intercambio intergeneracional", agregó.

Otras de las premiadas es la artista argentina Paula Gaetano Adi, que ganó el Nica de Oro en la categoría 'Artificial Life & Inteligence' con 'Guanaquerx', el primer robot que cruzó los Andes, en siete días, acompañado de artistas, ingenieros, 58 mulas y caballos.

El objetivo era recrear el cruce de los Andes que realizó en 1817 un ejército de más de 5.000 personas bajo el mando de José de San Martín en uno de los hitos de la lucha por la independencia de América Latina.

"Promoviendo nuevas formas de conocimiento, convivencia y cambio social, deseamos honrar el extraordinario alcance y la ambición de esta obra, que concibe la robótica como una tecnología de liberación y nos invita a relacionarnos de forma poética con nuestro pasado para crear un futuro diferente", expone el jurado.

El premio de la categoría 'New Animation Art' se lo llevaron los noruegos Frode Oldereid y Thomas Kvampor por 'Requiem for an Exit', un robot que "ofrece una cruda meditación sobre el caos, el sufrimiento y los límites de la acción humana".

En la sección 'Digital Musics & Sound Art', los canadienses Navid Navab y Garnet Willis se llevaron el premio con 'Organism', un órgano de tubos centenario que ha sido modificado robóticamente para producir nuevos sonidos.

En la categoría 'u19 – create your world', los austríacos Aleksa Jović y Nico Pflügler ganaron con su corto experimental 'El proceso de hacer queso de cabra desde la perspectiva de una cabra', que aborda temas como el 'doomscrolling', un termino que se refiere al consumo excesivo de noticias negativas en internet.

El Premio Especial Isao Tomita fue para el artista japonés Evala, por la instalación sonora 'ebb tide' que, según el jurado, desafía las definiciones tradicionales de la música y ofrece una nueva experiencia sensorial.

El Festival 'Ars Electronica' expondrá algunos de estos proyectos como parte del certamen que se celebra del 3 al 7 de septiembre en Linz y que es considerado uno de los más importantes del mundo en su campo.

La entrega de los galardones será el 4 de septiembre en una ceremonia de gala.