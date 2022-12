Prueba de Corea del Norte fue casi igual a la bomba de Hiroshima: experto

El profesor Francisco Castejón, físico nuclear del centro de investigaciones energéticas de Madrid, se refirió a las pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte que causaron un sismo de más de 5 grados en las escala de Richter.



“Lo que vemos es lo que miden los sismógrafos, lo que se ve es un terremoto de grado 5 que es bastante elevado y por tanto se puede decir que ha habido una explosión nuclear (…) la explosión es de 10 kilotones, un poco más pequeña que la bomba de Hiroshima y la mitad de Nagasaki”, dijo el profesor.



“Ellos dicen que es de hidrógeno y no hay forma de demostrar que no lo sea”, agregó.



El especialista aseguró que aunque se han realizado estas pruebas, no se puede asegurar que Corea del Norte pueda lanzar una ataque intercontinental, sin embargo, indicó que podría atacar a sus vecinos, lo que según él, ha incrementado la tensión en esa zona del planeta.



“Corea del Norte hizo también pruebas con misiles, lo que es más que dudoso es que pueda lanzar un misil intercontinental, atacar a Estados Unidos, la tensión esta aumentado, China tiene intenciones sobre varios archipiélagos, Japón se está rearmando, Rusia siempre ha sido un actor importante en la zona y Corea del Sur sigue pujando por la reunificación”, indicó el profesor.



“Si Corea del Norte no puede bombardear de forma intercontinental pero sí podría hacerlo a los países vecinos que son aliados de EE.UU.”, agregó.



Por último señaló que los ataques nucleares en el subsuelo no generan el mismo impacto ambiental que los realizados en la superficie, pero señaló que sin lugar a dudas quedarán rezagos que perjudicarán a los habitantes de ese país.