Putin está apuntándole con una pistola a la cabeza a Ucrania: ex subsecretaria de Defensa de EE.UU.

En medio de las tensiones diplomáticas entre Rusia y Ucrania, Evely Farkas, ex subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos para esos países, explicó, en diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, que la comunidad internacional debe estar muy preocupada por el actuar del presidente ruso Vladimir Putin.

"Deberíamos estar muy preocupados porque el presidente de Rusia está apuntándole con una pistola a la cabeza a Ucrania y haciendo unas demandas a la comunidad internacional. Putin está violando desde hace unos años la ley internacional", señaló Evely Farkas.

Para la ex subsecretaria, "los aliados de Estados Unidos en Europa entienden que si no se frena a Putin, en el futuro podrá ejercer presiones en otros países que no son parte de la OTAN".

De acuerdo con Evely, en Europa "ya existe una unidad, porque los países europeos están asombrados con lo hecho por Putin en Ucrania y Bielorrusia también". Esto lo manifestó luego de recordar que "Rusia ya le quitó Crimea también a Ucrania" y que "lo hizo en contra de la ley y por la fuerza militar".

"Putin quiere probar que puede controlar Ucrania. Puede haber una chance de que no invada, pero eso depende de la comunidad internacional y su respuesta", explicó la ex subsecretaria de Defensa de Estados Unidos para esos dos países europeos.

Farkas señaló igualmente que, contrario a como podrían pensar muchas personas, Estados Unidos "no fue la policía del mundo" y que lo que sucede es que el país norteamericano "se ha aliado con los derechos humano e impulsado las posiciones democráticas", aunque reconoció que bajo la dirección de Trump eso no pasó, por lo que se pudo retroceder un poco en ese aspecto.

"Desde que Biden llegó al poder está tratando de jugar un papel de aliado responsable. Para Estados Unidos es importante propulsar el derecho internacional y apoyar leyes internacionales, por eso este momento es tan peligroso, porque Putin quiere aprovecharse de lo que está pasando", detalló Evely.

Hay que recordar que recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entabló una conversación de aproximadamente una hora con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.

