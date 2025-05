¿Quién era Pepe Mujica, el expresidente uruguayo que falleció este martes?

José Alberto Pepe Mujica nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.

En su juventud, durante los años 60, hizo parte del Movimiento Guerrillero de Liberación Nacional Tupamaros. Estuvo preso entre 1978 y 1985, durante la dictadura uruguaya. Fue detenido un total de cuatro veces, recibió seis disparos y en dos oportunidades se fugó de la cárcel.

En total, Mujica pasó 13 años de su vida tras las rejas. Por esa época conoció a su esposa, Lucía Topolansky, quien también hizo parte de los Tupamaros y llegó a ser senadora e incluso vicepresidenta con el Frente Amplio. No tuvieron hijos y por cerca de 40 años construyeron una vida simple y sencilla en una modesta finca a las afueras de Montevideo.

"Soy hombre de campo, me gusta la naturaleza, me gusta trabajar un poco la tierra, me gusta hablar con el pasto, con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Son chifladuras mías, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol, dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad", decía el expresidente uruguayo.

Pepe Mujica murió a los 89 años Foto: AFP

Tras el regreso de la democracia a Uruguay en 1995, Mujica incursionó en la política cuando fue elegido como diputado y luego como senador bajo la coalición de izquierda Frente Amplio.

Entre 2005 y 2008 fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno de Tabaré Vásquez. Tras una intensa campaña, Mujica logró llegar a la presidencia en 2009, tras vencer en segunda vuelta al expresidente Luis Alberto Lacalle con cerca del 54 % de los votos.



El legado de Mujica en su Presidencia

Durante su presidencia, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regularizar la producción, distribución y consumo de marihuana. También firmó la legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación y aprobó el matrimonio igualitario, convirtiéndose en el segundo país de América Latina en hacerlo.

Publicidad

Por su sencillez y su austera manera de vivir, durante su Presidencia se ganó el título del presidente más pobre del mundo. Su carro era un viejo escarabajo Volkswagen modelo 87 y cuando llegó a la Presidencia, lejos de las grandes caravanas de escoltas y camionetas blindadas, siempre se desplazaba en un sencillo Jetta. De su salario de presidente de $12.500 mensuales, donaba el 90 % a causas benéficas y a programas sociales.

"Yo lucho por sostenerme viviendo como vive la mayoría de mi pueblo, no como vive la minoría. No tengo nada contra la minoría, pero que me respeten mi libertad y mi libertad es vivir como vive la mayoría de los trabajadores de mi país", decía Mujica.

Publicidad

Al salir de la Presidencia regresó al Senado, donde estuvo hasta que en octubre de 2020, a sus 85 años, formalizó su renuncia y su retiro de la política.

Blu Radio. José Mujica / Foto: Referencia EFE.

La enfermedad que tenía Pepe Mujica

En abril de 2024 anunció que le había sido detectado un cáncer de esófago, para el que comenzaría una serie de tratamientos de quimioterapia. A principios de septiembre, debido a dificultades para tragar, fue sometido a una gastrostomía para colocarle una sonda de alimentación.

Pepe Mujica deja un gran legado en su país y en América Latina. Se va un hombre sencillo, conciliador, un referente de la izquierda en el continente, un hombre que aunque pudo vivir entre lujos, siempre quiso y buscó vivir como la mayoría, que durante su Presidencia logró poner al pequeño Uruguay de moda en el mundo y demostró que en la vida siempre es posible volver a empezar.