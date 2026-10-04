Reacciones al triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Lula en primera vuelta en Brasil

La carrera presidencial en Brasil tomó un rumbo distinto al previsto por buena parte de las encuestas. El resultado de la primera vuelta dejó un escenario abierto para la definición del próximo mandatario del país.

La participación electoral fue del 79 %, mientras que la elección presidencial tendrá que resolverse nuevamente en las urnas. La segunda vuelta está programada para el próximo 25 de octubre.

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El resultado también provocó pronunciamientos de dirigentes y exmandatarios de la región, quienes expresaron públicamente sus posiciones frente al escenario que se abrió después de la jornada electoral.

¿Qué pasó en la primera vuelta de las elecciones de Brasil?

Con el 98,64 % de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro alcanzó el 47,15 % de los votos, mientras que Lula obtuvo el 45,02 %. De esta manera, ambos avanzaron a la segunda vuelta presidencial.

El resultado representó una sorpresa frente a los sondeos que anticipaban una ventaja para el actual mandatario brasileño. Ahora, el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro se enfrentará nuevamente con Lula por la Presidencia de Brasil.

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La diferencia entre ambos candidatos fue de 2,13 puntos porcentuales, un margen estrecho de acuerdo con los resultados incluidos en el reporte electoral.

¿Quiénes reaccionaron a la victoria de Flávio Bolsonaro?

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Uno de los primeros mensajes llegó desde Argentina. El presidente Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro y calificó su resultado como una “histórica elección”. También manifestó su expectativa de que Argentina y Brasil puedan trabajar juntos y fortalecer sus relaciones comerciales, culturales y políticas.

El presidente Abelardo De la Espriella también publicó un mensaje de respaldo al senador brasileño. Señaló que su “corazón está con Brasil” y relacionó el resultado electoral con un cambio político frente a la izquierda.

Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. 🇧🇷



Um grande abraço, amigo @FlavioBolsonaro



¡Firme por la Patria!



¡Que viva Cristo Rey!



(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 4, 2026

El expresidente colombiano Iván Duque igualmente felicitó a Bolsonaro por su desempeño en la primera vuelta. En su mensaje destacó la participación ciudadana y el papel de las instituciones brasileñas durante la jornada electoral.

Felicitaciones a @FlavioBolsonaro por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.



También nuestro reconocimiento a las instituciones brasileñas y a todos los ciudadanos que participaron en una jornada democrática que fortalece la… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 4, 2026

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Duque agregó que Brasil es fundamental para el presente y el futuro de América Latina, al tiempo que reconoció a los ciudadanos que participaron en las elecciones.

Con este escenario, Flávio Bolsonaro y Lula se preparan para una segunda vuelta que definirá la Presidencia de Brasil el 25 de octubre, después de una primera jornada cuyo resultado modificó las previsiones que apuntaban a una victoria del actual mandatario.