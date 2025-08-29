Reconocido modelo fue encontrado muerto en una piscina en Grecia en pleno cumpleaños

Lo que sería una celebración de cumpleaños terminó en tragedia en la paradisíaca isla griega de Mykonos, en Grecio.

El modelo brasileño Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 años, fue hallado sin vida el pasado sábado 23 de agosto dentro de la piscina de un hotel privado en la zona de Ornos, donde se hospedaba junto a un amigo.

Según confirmaron medios locales, el joven había viajado para festejar su cumpleaños acompañado de Ryan Silveira, de 23 años, actor y creador de contenido para adultos.

Ambos fueron encontrados por el personal de limpieza del establecimiento, quienes ingresaron a la habitación tras detectar una fuga en el techo del balcón. Al entrar, se encontraron con la impactante escena: los dos flotaban inconscientes en la piscina.

La limpieza del hotel encontró los jóvenes inconscientes en la piscina. Foto: Captura de redes sociales

Los equipos de emergencia llegaron minutos después y constataron la muerte de Campos. Silveira, por su parte, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permaneció en coma durante varios días.

En la actualidad se encuentra estable y, aunque su familia asegura que no recuerda lo ocurrido, ya comenzó a comunicarse con sus seres queridos.

La noticia conmocionó a seguidores y amigos del modelo, quien había logrado reconocimiento en redes sociales al compartir imágenes de sus viajes por destinos como Dubái, París, Bali y Atenas.

En Instagram superaba los 6.000 seguidores y había convertido sus vacaciones en parte de su estilo de vida.

Familiares y amigos de Yago Silva lo recuerdan como un joven carismático. Foto: Ig @yagocampos

De acuerdo con versiones de sus allegados, horas antes del incidente habían realizado una videollamada en la que contaron que, tras nadar en la piscina, asistirían a una fiesta para continuar con la celebración. Sin embargo, todo cambió drásticamente antes de que lograran salir del hotel.

La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido. Durante el procedimiento, la Policía encontró en la habitación una jeringa y cuatro envoltorios con un polvo blanco, los cuales fueron enviados a un laboratorio para su respectivo análisis.

Además, se ordenó la práctica de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte del modelo.

Mientras las autoridades griegas avanzan con las pesquisas, familiares y amigos de Yago Silva lo recuerdan como un joven carismático y apasionado por los viajes, cuya vida se apagó de manera inesperada en la misma fecha en la que celebraba un año más de vida.