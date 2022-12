Renzi anuncia su dimisión tras perder referéndum en Italia

"El no ganó en forma clara y neta", declaró Renzi con la voz entrecortada en una conferencia de prensa en la que dijo: "Asumo la responsabilidad de la derrota. Mi experiencia como jefe de gobierno hasta acá llega", añadió.

"Mañana entregaré la renuncia", adelantó el líder del Partido Democrático quien deberá presentar su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella."He perdido.

Pero en la política italiana no pierde nunca nadie. No ganan, pero ninguno pierde. Yo he perdido y lo digo en voz alta", declaró.

Renzi, que había vinculado su permanencia en el cargo con el resultado del referéndum, perdió con una diferencia notable de unos 10 puntos que difícilmente podrían revertirse, según los sondeos a boca de urna.

Según los sondeos de la televisión pública Rai y el canal privado La 7, entre el 56%-60% de los italianos votó no a la reforma contra el 40-44% que votó sí."

Ha sido una fiesta de la democracia. Estoy orgulloso de que los ciudadanos se pronunciaran sobre la reforma en si. Felicitaciones a los líderes del no", añadió Renzi.

La pérdida del referéndum este domingo por parte del primer ministro abre una serie de escenarios decisivos para garantizar la estabilidad política.

Un alto porcentaje de los 50 millones de italianos, casi el 70% de los llamados a las urnas, se pronunció sobre la reforma constitucional promovida por Renzi.

Pocos minutos después de conocer los primeros sondeos el líder de la xenófoba Liga Norte, Matteo Salvini, entre los defensores del no, así como representantes del centro derecha de Forza Italia pidieron elecciones anticipadas.