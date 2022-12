Rescatar cadáver de misionero en isla Sentinel podría ser el exterminio de esa tribu

La investigadora Fiore Longo, quien hace parte de la ONG Survival International que es considerada la más importante del cuidado de pueblos autóctonos, dijo en Mañanas BLU que intentar rescatar el cadáver del misionero estadounidense en la isla Sentinel (India) podría significar el exterminio de esa tribu aborigen preneolítica.

“Los sentineleses son un pueblo no contactado, es decir son el pueblo más vulnerable del mundo, del planeta en este momento, porque ellos no tienen contacto con la sociedad mayoritaria desde hace miles de años. Entonces son muy vulnerables a todas las enfermedades para las que nosotros tenemos defensas inmunitarias como la gripe o la sarampión. No hay manera de controlar que no se llegue a una epidemia”, indicó Longo.

“Estamos pidiendo por favor que no recuperen el cuerpo porque podría llevar al genocidio de esta tribu como pasó con otras”, sostuvo la investigadora.

