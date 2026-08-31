Reto petrolero de Venezuela: entre la ilusión de un acuerdo y la urgencia de transición democrática

El debate sobre el futuro energético de Venezuela y sus recientes acercamientos petroleros internacionales ha tomado un nuevo matiz. Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), designado por la Asamblea Nacional de 2020, en diálogo con Mañanas Blu, ofreció un análisis crítico pero optimista sobre el reciente anuncio de un convenio marco que involucraría reservas estratégicas del país.

Aunque Medina ve con buenos ojos el restablecimiento de las relaciones energéticas con Estados Unidos, condicionó cualquier inversión de gran envergadura a un cambio de rumbo político que garantice la legitimidad democrática.

El misterio del "convenio marco" y la soberanía en juego

Frente a las críticas de sectores que aseguran que el país está entregando su soberanía a cambio de nada, Medina se mostró cauteloso, señalando que la falta de información detallada impide sacar conclusiones apresuradas.

"A mi modo de ver las cosas, lo podríamos denominar como un convenio marco, donde se establece la intencionalidad de de hacer este acuerdo y de firmar una cantidad de contratos que abarquen todas las áreas que estén sometidas a esto", explicó Medina.



Según informaciones preliminares, el pacto contemplaría la explotación de 17 campos petroleros que albergan aproximadamente 65.000 millones de barriles de reserva.

No obstante, el presidente de la junta ad hoc subrayó el vacío informativo actual: "No está claro cuáles son las condiciones, cuáles son en los términos de la regalía, el impuesto sobre la renta, cómo cuáles son los campos exactamente, cuáles son las compañías que van a entrar allí.

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El dilema político: ¿Inversión real o "banderas en el mapa"?

Para Medina, la viabilidad financiera de este proyecto, que estimó en unos 100.000 millones de dólares iniciales, depende enteramente del restablecimiento de la confianza y el orden constitucional.

Sin una transición a la democracia y una Asamblea Nacional reconocida internacionalmente, el capital extranjero no fluirá de manera efectiva.

"Esa inversión de 100,000 millones de dólares para iniciar, eso no va a ocurrir si no hay un gobierno legítimo y una Asamblea Nacional legítima", aseveró contundentemente Medina, añadiendo que bajo la actual administración ilegítima, las multinacionales simplemente adoptarán una postura de mínima exposición.

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"Probablemente van y hacen lo que están haciendo hoy en día. Ponen la bandera y comienzan a invertir centavos, pero no hay inversión de dólares importante porque sencillamente no hay confianza".

Finalmente, Medina recordó que conocer los detalles de estas negociaciones no es un privilegio, sino un mandato constitucional para todos los ciudadanos: "No es un derecho, es un deber constitucional de los venezolanos exigir cuáles son los términos y condiciones bajo cuales se está firmando eso".

Escuche aquí la entrevista: