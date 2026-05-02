Revelan la carta que habría escrito la suegra de exreina Carolina Flores a su hijo tras el asesinato

El caso del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez sigue generando nuevas revelaciones y detalles que continúan saliendo a la luz en medio de la investigación.

En las últimas horas, comenzó a circular el contenido de una supuesta carta que habría sido escrita por Erika María 'N', señalada como presunta responsable del crimen, apenas un día después de los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en Ciudad de México.

La información fue difundida por Federico Álvez, analista político venezolano radicado en Estados Unidos, quien retomó un video publicado en redes sociales por la creadora de contenido conocida como La Parcera Jostin. Según explicó la influencer —cuyo nombre real es Jostin Montilla— el mensaje habría sido encontrado por autoridades en el teléfono móvil de la acusada, específicamente en una aplicación de notas.

Montilla aseguró que decidió no mostrar capturas originales del documento y, en su lugar, presentó una versión reformulada con ayuda de inteligencia artificial, con el objetivo de evitar posibles implicaciones legales debido a la sensibilidad del caso. Aun así, el contenido divulgado ha generado reacciones por el tono personal del texto y lo que sugiere sobre la relación familiar previa al crimen.



Esto fue lo que hizo la mujer tras cometer el atroz crimen. Foto: Redes sociales

De acuerdo con lo expuesto, esta sería la carta atribuida a Erika María “N”:

“Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería… que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar”, dice la presunta carta. “Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito".

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Y continúa: “Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos. Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien. Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó“.

“Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad de esta carta. Sin embargo, su difusión se da en paralelo al avance del proceso judicial contra Erika María “N”, quien permanece detenida en Venezuela mientras se adelantan los trámites de extradición solicitados por la Fiscalía de Ciudad de México.

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El caso continúa en desarrollo y sigue siendo uno de los más seguidos, tanto por la gravedad de los hechos como por los elementos familiares que han salido a la luz durante la investigación.