Revocan libertad a exministro disidente del chavismo

El exministro de Defensa venezolano Raúl Isaías Baduel, en libertad condicional desde mediados de 2015, volvió a ser detenido hoy por las autoridades venezolanas tras revocar la medida cautelar, informaron hoy familiares del exaliado del fallecido presidente del país Hugo Chávez.



El general fue detenido por los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin) en los tribunales militares de la ciudad de Maracay (estado Aragua, centro) cuando acudía a la audiencia de presentación rutinaria, informó su hijo Adolfo Baduel a través de la red social Twitter.



La información fue divulgada junto a una foto del exministro a las puertas de la sede judicial, Adolfo Baduel sin embargo no precisó los motivos por los que habría sido revocada esta medida.



Las autoridades venezolanas no han confirmado esta detención hasta el momento.



Baduel había recibido esta medida el 12 de agosto de 2015 tras casi seis años de encarcelamiento en un centro de procesados militares cercano a Caracas conocido como la cárcel de Ramo Verde.



El militar, detenido en 2009, había sido condenado a siete años y once meses de cárcel por corrupción vinculados a la adquisición de equipamiento militar, y estaba próximo a cumplir su condena cuando le fue otorgada la medida sustitutiva.



El que fuera titular del ministerio de Defensa entre 2006 y 2007, fue uno de los hombres más cercanos al fallecido presidente, considerado el artífice de la vuelta a la Presidencia de Chávez tras el golpe de Estado que le derrocó durante 48 horas en abril de 2002, al negarse a sumar a sus tropas a la revuelta contra el gobernante.



Sin embargo, en 2010 firmó junto a otros exaliados del presidente Chávez un texto publicado en los diarios en el que se pedía la renuncia del entonces mandatario.



La actitud de Baduel lo convirtió entonces en una de las figuras emblemáticas de la oposición venezolana y sus familiares y abogados han dicho en varias oportunidades que el militar "está preso por defender la Constitución".



Otro de los hijos del general, Raúl Emilio Baduel, de 35 años, fue apresado en 2014 y condenado a ocho años de prisión en una cárcel de máxima seguridad, acusado de liderar una de las manifestaciones antigubernamentales registradas en la ciudad de Maracay,(centro) que se tornó violenta durante ese año.