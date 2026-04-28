Rey Carlos III pide ante el Congreso de EE.UU. apoyo a Ucrania y defiende el papel de la OTAN

El rey Carlos III del Reino Unido instó este martes, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, a respaldar a Ucrania frente a Rusia y defendió el papel de la OTAN en un contexto de críticas de la Administración de Donald Trump contra la Alianza Atlántica.

El monarca recordó que Londres y Washington han "luchado hombro con hombro" en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la de Afganistán, y afirmó que "esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo, con el fin de asegurar una paz verdaderamente justa y duradera".

En el primer discurso de un monarca británico ante el Congreso desde el de Isabel II en 1991, Carlos III subrayó que "la OTAN está comprometida con la defensa mutua, protegiendo a los ciudadanos y manteniendo seguros a Norteamérica y Europa frente a adversarios comunes".

Foto: AFP

Asimismo, recordó que la Alianza Atlántica invocó por primera vez su Artículo 5 de defensa colectiva tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.



El rey hizo un alegato a los vínculos defensivos entre Washington y Londres y destacó que militares estadounidenses y sus familias están destinados en el Reino Unido y viceversa.

También subrayó el proyecto conjunto de fabricación de cazas F-35, así como el programa de submarinos que desarrolla la alianza Aukus entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que calificó como "el más ambicioso de la historia".

"No emprendemos estos notables proyectos por sentimentalismo. Lo hacemos porque fortalecen nuestra resiliencia compartida para el futuro, haciendo a nuestros ciudadanos más seguros para las generaciones venideras", declaró.

Rey Carlos III Foto: AFP

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Carlos III y la reina Camila llegaron el lunes a Washington para su primera visita de Estado a Estados Unidos como monarcas, un viaje que tiene el objetivo de conmemorar los 250 años de la independencia del país norteamericano.

La visita está marcada, sin embargo, por la fricción entre Washington y Londres, especialmente por las críticas de Trump al Gobierno británico por no haberse querido involucrar militarmente en la guerra con Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según fuentes del Palacio de Buckingham, el texto del discurso fue elaborado por el Gobierno de Keir Starmer, si bien el lenguaje y el tono reflejan en gran medida la voz personal del monarca.