Rusia exige aclarar el paradero de Nicolás Maduro

Rusia exige aclarar el paradero de Nicolás Maduro

"Exigimos esclarecer de inmediato esta situación", manifestó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Nicolás Maduro y Ejército de Venezuela.jpg
Nicolás Maduro y Ejército de Venezuela //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

