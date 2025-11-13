"Safaris humanos": esta sería la cifra que pagaban los millonarios por disparar a civiles

La Fiscalía de Milán, en el norte de Italia, abrió una investigación sobre un presunto y macabro fenómeno ocurrido durante la guerra de Bosnia (1992-1995): los llamados “safaris humanos”, en los que ciudadanos adinerados habrían pagado por disparar contra civiles en la sitiada ciudad de Sarajevo.

El caso, que ya ha conmocionado a Europa, se basa en una denuncia presentada por el escritor Ezio Gavazzeni y los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini , este último, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, quienes aseguran haber reunido pruebas que sustentan estos crímenes atroces.

“La documentación incluye evidencias que han permitido abrir la investigación y revelan que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas”, explicó el abogado Brigida a la agencia EFE.Según la denuncia, durante el prolongado sitio de Sarajevo, algunos extranjeros con poder adquisitivo se sumaban a los francotiradores serbobosnios instalados en las colinas que rodeaban la ciudad para disparar a civiles, como si se tratara de un pasatiempo macabro.

El abogado Salvini afirmó que los participantes en estos llamados “safaris de la muerte” pagaban sumas exorbitantes, que variaban dependiendo de sus “objetivos”: herir o matar a una mujer o un niño podía costar entre 80.000 y 90.000 euros, es decir, entre 90.000 y 120.000 dólares actuales.



“Estamos hablando de personas que viajaban para matar los fines de semana. Hablar de ‘safaris de la muerte’ da escalofríos”, expresó Brigida.Aunque por ahora la Fiscalía no ha revelado nombres, las pesquisas se centran en viajes organizados por intermediarios y en testimonios de soldados e informantes de los servicios de inteligencia que habrían presenciado o colaborado con estos hechos.

El fenómeno ya había sido denunciado en ocasiones anteriores. En 2022, el documental “Sarajevo Safari”, del cineasta esloveno Miran Zupancic, reveló la existencia de millonarios de países como Italia, Rusia y Estados Unidos que pagaban para participar en estas “cacerías humanas”. La entonces alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina, que también inició una revisión de los hechos.

El fiscal Alessandro Gobbis, a cargo del caso en Milán, investiga los delitos bajo la figura de homicidio múltiple agravado por motivos abyectos y crueldad, lo que implica que los crímenes no prescriben.

Durante el asedio de Sarajevo, considerado uno de los episodios más brutales de las guerras yugoslavas, más de 6.000 civiles fueron asesinados y 2 millones de personas desplazadas. El Tribunal Penal Internacional condenó a cadena perpetua a los líderes serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic por su responsabilidad en esos crímenes.