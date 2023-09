Sale a la luz la carta del padre de Daniel Sancho pidiéndole disculpas a familia de Edwin Arrieta

En una reveladora entrevista concedida al programa Mañaneros de TVE en España, Darling Arrieta, hermana del cirujano asesinado Edwin Arrieta, compartió detalles sobre la última comunicación entre ella y Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho.

En un mensaje que dejó perpleja a la familia Arrieta. Darling explicó que, en un principio, no se atrevió a mencionar la carta al no estar segura de la autenticidad del remitente. Sin embargo, tras un viaje a España, logró verificar la procedencia y se dio cuenta que era de Rodolfo Sancho, lo que la llevó a compartir el contenido con el programa.

Padre de Daniel Sancho se disculpa

El mensaje, enviado por Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, comienza con unas palabras llenas de condolencias y empatía.

"Hola Darling, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero, quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. (...) No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado", fueron las palabras que recogió RTVE.

Asimismo, el actor español Rodolfo Sancho expresó la posibilidad de que su hijo hubiera experimentado un "brote psicótico" o alguna forma de "enfermedad mental" que no había manifestado previamente. A pesar de la comprensión, subrayó que el crimen carecía de toda "disculpa o perdón".

Asimismo, al final de la carta, dejó un número de contacto a disposición de la familia Arrieta en caso de que desearan entablar una conversación en un entorno más adecuado.

"Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla", añadió el actor en un tono de sinceridad y pesar. "De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras, quedo a su disposición", concluyó el mensaje que fue difundido por el programa español Mañaneros.

🔹El mensaje de condolencias de Rodolfo Sancho a Darling



Nos lo cuenta en 'Mañaneros'



Informa @danidobleglez #Mañaneros14Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/wCTNOw9sdF — Mañaneros (@MananerosTVE) September 14, 2023

Primera foto de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

El programa 'Mañaneros' ha compartido una fotografía inédita de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, tomada en Marbella, España. Esta imagen podría confirmar que se conocían y aparentemente mantenían una relación.

Por otro lado, la foto, enviada por Arrieta a una amiga en Montería, Colombia, muestra a ambos en la playa de Marbella. Es la primera imagen en la que aparecen solo ellos dos, a diferencia de las fotos previas que los mostraban por separado o las captadas por cámaras de seguridad en Tailandia. En la imagen, parecen estar disfrutando de un desayuno, con una taza de café y dos jugos de naranja.

