Sale a la luz nuevo video del avión que se estrelló en Kazajistán: hay marcas misteriosas

El trágico desplome del avión de Azerbaijan Airlines cerca de Aktau, Kazajistán, que dejó un saldo de al menos 38 muertos y 29 heridos, sigue siendo objeto de análisis. En las últimas horas, ha salido a la luz un nuevo video que ha causado revuelo al mostrar detalles inquietantes en la estructura de la aeronave, avivando las especulaciones en torno a las causas del accidente.

El vuelo J2-8243 tenía como destino Grozny, Rusia, cuando se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia poco después de despegar. Según versiones iniciales, una posible colisión con una parvada habría provocado el descenso forzoso, pero las imágenes más recientes han puesto en duda esta hipótesis.

En el video que ahora circula masivamente en redes sociales, se observan marcas específicas en el fuselaje del avión, descritas como perforaciones redondas y precisas que, según expertos, podrían corresponder a impactos de proyectiles. Las marcas, visibles en distintas partes de la aeronave, incluyen orificios en la zona de equipaje y en áreas externas del avión, lo que ha llevado a algunos usuarios y analistas a plantear la posibilidad de un ataque deliberado.

Este es el nuevo video del avión que se estrelló en Kazajistán

🇰🇿 | AHORA: Nuevo vídeo del lugar del accidente del avión de Azerbaijan Airlines.

pic.twitter.com/26lwvwVlFD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 25, 2024

La aparición de estos detalles ha generado una ola de reacciones. Mientras algunos argumentan que las perforaciones podrían ser el resultado de disparos de alto calibre, otros consideran que es prematuro sacar conclusiones y piden cautela hasta que las investigaciones oficiales avancen.

Por su parte, las autoridades que investigan el caso han señalado que aún no pueden confirmar el origen de las marcas. No descartan ninguna teoría, pero enfatizan que los análisis preliminares no son suficientes para determinar la causa exacta del accidente.

Las imágenes han encendido las redes sociales, donde se debate intensamente entre quienes creen en la posibilidad de un ataque y quienes defienden la versión del accidente provocado por un percance técnico o natural. Aunque los rumores proliferan, las autoridades insisten en que se necesita tiempo para esclarecer los hechos.