Así quedó el avión que se estrelló en Kazajistán: impactantes imágenes del accidente

Un avión Embraer 190 de la compañía Azerbaijan Airlines sufrió un devastador accidente este miércoles , 25 de diciembre, en plena celebración de Navidad, cerca de Aktau, en Kazajistán, dejando un trágico saldo de víctimas.

La aeronave, que transportaba a 67 personas, incluyendo 62 pasajeros y cinco tripulantes, quedó completamente destruida tras el impacto, generando un escenario de caos y destrucción.

El vuelo había partido desde Bakú, Azerbaiyán, con destino a Grozni, en la república rusa de Chechenia. Sin embargo, una emergencia obligó a los pilotos a intentar un aterrizaje de emergencia a unos tres kilómetros de Aktau. Según las autoridades, el accidente dejó más de una veintena de sobrevivientes, entre ellos personas gravemente heridas que fueron trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica.

Imágenes compartidas en redes sociales y por los servicios de emergencia muestran al avión completamente destrozado en el lugar del siniestro. Los restos del fuselaje están esparcidos en una amplia área, mientras que se observan los esfuerzos de los equipos de rescate para evacuar a las víctimas. Algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios, mientras que otros quedaron atrapados entre los restos hasta la llegada de ayuda.

Momentos previos al accidente también quedaron registrados en video. Las grabaciones muestran a los pasajeros en pánico cuando las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimientos superiores. Minutos después, el avión perdió el control, resultando en el fatal desenlace.



One of the passengers on Azerbaijan Airlines Flight 8243 sent a video to his wife just minutes before the crash.

In the video, passengers are heard praying and some oxygen masks are already down. pic.twitter.com/dGqnyXSPGU

— BNO News Live (@BNODesk) December 25, 2024