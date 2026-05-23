Salen a la luz imágenes y videos inéditos del derribo de un ovni en Michigan, Estados Unidos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de una nueva tanda de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), incluyendo imágenes, videos, audios y documentos que permanecían bajo secreto oficial.

La publicación forma parte de una iniciativa impulsada por la Administración del presidente Donald Trump para hacer públicos archivos históricos relacionados con avistamientos de ovnis y posibles encuentros con fenómenos extraterrestres. Desde el pasado 8 de mayo, el Gobierno ya había liberado 162 documentos similares.

Entre el nuevo material destacan reportes audiovisuales y expedientes militares que documentan avistamientos de “orbes verdes”, “discos” y “bolas de fuego” cerca de instalaciones estratégicas de Estados Unidos.

Uno de los archivos más llamativos corresponde a una entrevista médica realizada a los astronautas de la misión Apolo 12 —Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean— quienes relataron haber observado “destellos de luz” y “estelas luminosas” durante su viaje a la Luna en noviembre de 1969.



Aunque la Nasa concluyó posteriormente que esas experiencias podrían estar relacionadas con la exposición a rayos cósmicos y efectos visuales en el espacio, los testimonios forman ahora parte del material desclasificado.

Otro documento revelado pertenece a la CIA y describe un incidente ocurrido en la antigua Unión Soviética en 1973, cuando un agente reportó un objeto aéreo “luminoso y de color verde brillante” rodeado por círculos concéntricos que permanecieron visibles durante varios minutos antes de desaparecer.

WOW! The Pentagon just released a video of an F-16 fighter jet SHOOTING DOWN a UFO



Insane footage



The second tranche of UFO files is now LIVE at https://t.co/QokBEphpDO pic.twitter.com/Pyi7NKzNyY — Nick Sortor (@nicksortor) May 22, 2026

Además, el Pentágono hizo público un expediente de 116 páginas vinculado al Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas y la base militar de Sandia, en Nuevo México, donde se registraron 209 avistamientos entre 1948 y 1950.

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Según los informes oficiales, varios testigos aseguraron haber visto objetos realizando maniobras extrañas, desapareciendo repentinamente o incluso explotando en el aire.

El Gobierno estadounidense aseguró que el portal oficial donde se alojan los archivos desclasificados ha superado ya los 1.000 millones de visitas, reflejando el enorme interés público por el fenómeno ovni.

Sin embargo, la iniciativa también ha recibido críticas. Algunos sectores consideran que los documentos no aportan pruebas concluyentes sobre vida extraterrestre y acusan a la Casa Blanca de usar el tema como distracción en medio de tensiones políticas y conflictos internacionales.