Se agrava la salud del expresidente peruano Alberto Fujimori

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por crímenes de corrupción y lesa humanidad, fue internado nuevamente en una clínica el jueves, informó su médico, en momentos en que se debate la posibilidad de flexibilizar su situación carcelaria.



"Lo que se la ha diagnosticado es una arritmia cardíaca, por lo que en esas condiciones se ha tomado la mejor decisión de trasladarlo a la clínica para hacer una evaluación a profundidad", señaló en su cuenta de Facebook el doctor Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori.



"Me pude comunicar con él (Alberto Fujimori) y me comentó que a las cinco de la mañana sintió que tenía el corazón muy acelerado. Estaba padeciendo de una taquicardia", explicó Aguinaga

El personal del Instituto Nacional Penitenciario brindó las primeras atenciones al expresidente, de 78 años, para estabilizarlo y luego lo trasladó a una clínica.



Según Aguinaga, el miércoles visitó al expresidente y lo encontró "muy afectado" por un reciente debate en una comisión del Congreso donde se archivó un proyecto que le habría permitido cumplir el resto de su condena de 25 años, en prisión domiciliaria. Los congresistas fujimoristas votaron en contra de esa norma y exigen que se le indulte.



Consultado por la prensa, el presidente Pedro Pablo Kuczynski reiteró que su gobierno "no está avaluando un posible indulto para Fujimori" y lamentó que el Congreso haya archivado el proyecto que habría beneficiado al expresidente con el arresto domiciliario, una norma que él si estaba dispuesto a firmar.



"Tiene la presión alta y esto (la taquicardia) es una secuela", agregó.



Fujimori, preso desde 2007, admitió el lunes en Twitter que es consciente de que solo lo liberarán en condiciones graves de salud.



El traslado del exmandatario a centros de salud ha sido recurrente en los últimos tres años debido a que padece hipertensión arterial y una lesión cancerígena en la lengua, por la que ha sido operado en cinco ocasiones y requiere evaluación periódica.



En el 2013, el gobierno de Ollanta Humala negó el indulto humanitario a Fujimori, pues un informe médico estableció que no reunía las condiciones para recibir ese beneficio.



Fujimori, que gobernó entre 1990-2000, cumple una condena de 25 años de cárcel por corrupción y violación de los derechos humanos durante su gestión, en el marco de la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso.