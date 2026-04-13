Se conocen detalles de la muerte de músico en medio de una pelea: intentaba auxiliar a una mujer

Una tragedia sacude al sector de San Juan de Miraflores tras confirmarse el asesinato días atrás de William Orlando Pariapaza Flores, un reconocido baterista de 36 años apodado artísticamente como "Oso".

El incidente se registró alrededor de las 6:00 de la mañana en la cuadra cinco de la avenida Miguel Iglesias, donde el músico fue atacado con un arma de fuego tras un altercado que se desató en plena vía pública. Según los primeros reportes, el artista perdió la vida en un contexto que ha generado conmoción entre sus colegas y familiares.

El conflicto que terminó en tragedia habría comenzado cuando Pariapaza y un grupo de acompañantes descendieron de su vehículo al presenciar que una pareja forcejeaba y discutía violentamente en la calle. Al intentar intervenir en la disputa, el agresor respondió lanzando una piedra contra el carro de los músicos, lo que desencadenó una pelea más fuerte.

🚨 Tragedia en San Juan de Miraflores.



El baterista William Orlando Pariapaza Flores fue asesinado tras intentar detener una pelea de pareja en plena vía pública. Según testigos, el músico y sus amigos intervinieron para calmar la discusión, pero minutos después la situación se… pic.twitter.com/goyS7E998j — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) March 10, 2026

En medio del caos, un sujeto armado disparó directamente contra el percusionista; incluso, cámaras de seguridad registraron que la víctima fue pateada en el rostro y el estómago tras haber recibido el impacto de bala.



La partida de "Oso" deja un vacío irreparable y a tres hijos huerfanos. Sus amigos y compañeros del ámbito musical lo recuerdan como una persona sumamente apasionada por su trabajo y dedicada íntegramente a su familia.

Aunque el músico intentó caminar algunos metros en busca de auxilio tras ser herido, la gravedad de su situación provocó que se desplomara en el piso antes de que pudiera recibir atención médica efectiva.

Mientras la comunidad exige justicia y medidas inmediatas, la Policía Nacional del Perú ya se encuentra realizando las diligencias necesarias para identificar y capturar a los responsables de este crimen.