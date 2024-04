Se conocen nuevos detalles de la muerte del exasesor de seguridad de Bukele

En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, se contó con la participación de la abogada de familia de exasesor de Nayib Bukele Alejandro Muyshondt. Se trata de Lucrecia Landaverde, quien reveló nuevos hallazgos en el caso que se encuentra llevando sobre las causas de la muerte del funcionario.

“El cuerpo presentaba evidencia de que no había fallecido el 7 de febrero, sino que tendría mucho más tiempo. Encontramos un cuerpo totalmente vacío por dentro, porque le sustrajeron todos sus órganos vitales, pero, además, congelado también por dentro y presentaba las roturaciones. Las costuras de las torturas que se le practicaron en todo el cuerpo presentaban evidencias que se trataba de costuras antiguas”, señaló Landaverde.

La abogada, además, señaló que la muerte del exasesor de Bukele giraría en torno a su papel como asesor de seguridad del Gobierno. Pues, según Lucrecia Landaverde Muyshondt, poseía información importante que involucraba a altos funcionarios del Gobierno, lo que pudo haber puesto en riesgo la estabilidad del Gobierno actual.

Altos funcionarios estaban interesados en que Alejandro desapareciera de la vida política, pero también de su vida como tal. Tenía mucha información importante que podía incluso poner en una situación de inseguridad la estabilidad del Gobierno actual. Entonces hay altos funcionarios implicados que estaban interesados en que esos datos, estas investigaciones que el asesor de seguridad nacional manejaba, jamás se conocieran indicó Lucrecia en Mañanas Blu.

Comentó que ha sido objeto de intimidación y persecución durante su trabajo en este caso, y que no cuenta con protección física o jurídica en el país. Reveló también que el expediente clínico ha sido manipulado por la Fiscalía General de la República.

“La evidencia por si llega a sucederme algo, la he compartido con autoridades de otro país, porque no hay un mecanismo que a mí me proteja físicamente o jurídicamente en este país. Incluso el expediente clínico de Alejandro Muyshondt lo manipuló la Fiscalía General de la República, quien debería de investigar todos estos hechos”, expresó Lucrecia Landaverde.

