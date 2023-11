Sergio Massa reconoce triunfo de ultraderechista Javier Milei en presidenciales de Argentina.

Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, así lo reconoció su contrincante: "quiero decirles que no son los resultados que esperábamos, y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, es el que la mayoría de argentinos eligió para representarlos en los próximos 4 años".

El candidato oficialista a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, reconoció este domingo su derrota en el balotaje, que dio el triunfo -aún sin cifras oficiales- a su oponente, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, quien será próximo mandatario del país desde el 10 de diciembre.

