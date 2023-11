Petro reacciona a elección de Milei como presidente de Argentina: “Triste para América Latina”

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la elección de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina, lo que significa un cambio en el rumbo del país.

El presidente, al responder un mensaje del expresidente Iván Duque en su cuenta de X, manifestó que este es una decisión triste para América Latina.

“Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió el presidente.

Petro , en la primera vuelta había celebrado el triunfo de Sergio Massa, contrincante de Milei, y había dicho que se había impuesto la democracia sobre “la barbarie”, término que usó en otros mensajes posteriores.

Publicidad

Petro había afirmado que con las elecciones en Argentina había mucho en juego para la región. “En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino también la esperanza de América. No tengan dudas. Nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza”, indicó el presidente.

Javier Milei, nuevo presidente de Argentina

Los argentinos eligieron este domingo al líder libertario y ultraderechista Javier Milei como próximo presidente, reconoció su rival, el ministro de Economía peronista Sergio Massa, en un discurso antes de la publicación de los resultados.+

Con una inflación de tres dígitos y en medio de la peor crisis económica en dos décadas, un 55,9% de los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio del antisistema Milei, contra 44% que votaron a Massa, según resultados oficiales parciales.

Publicidad

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

"Desde mañana (lunes) la responsabilidad de dar certezas es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga", dijo Massa.

Añadió que se pondrán en marcha "mecanismos de enlace y transición de enlace democráticos, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional".

El comando de campaña de Milei se llenó de seguidores que cantaban su lema "la casta tiene miedo" en alusión a la clase política, y también "Argentina sin Cristina" y "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Publicidad

La investidura de Milei, un economista de 53 años, será el 10 de diciembre, para un periodo de cuatro años. En la elección participó el 76% del padrón de 35,8 millones de votantes