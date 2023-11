Javier Milei, nuevo presidente de Argentina

Los argentinos votaron este domingo en segunda vuelta para elegir presidente entre el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, y el libertario y ultraderechista Javier Milei, en unos reñidos comicios que transcurrieron en un clima de extrema crispación.

Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, así lo reconoció su contrincante: "quiero decirles que no son los resultados que esperábamos, y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, es el que la mayoría de argentinos eligió para representarlos en los próximos 4 años".

En medio de una grave crisis económica, la campaña electoral se desarrolló entre los sentimientos de rabia hacia la política tradicional que representa Massa y de miedo ante las propuestas disruptivas de Milei.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes. Milei, un economista de 53 años que se define como anarco-capitalista, votó hacia el mediodía en Buenos Aires, en medio de un revuelo de sus seguidores que cantaron "la casta tiene miedo", en alusión a la clase política.

