Serpiente mordió los testículos de un hombre mientras estaba sentado en el inodoro

Un hombre en Tailandia vivió un incidente por cuenta de una gigantesca serpiente pitón que lo mordió mientras estaba sentado en el inodoro de su baño. La víctima de la mordida es Thanat Thangtewanon e impresionado por lo que le pasó, compartió su relato en redes sociales.

Según contó, mientras estaba sentado en el inodoro, sintió un dolor agudo en los testículos. Alarmado, metió las manos en el agua del inodoro. Para su sorpresa y horror, descubrió que una enorme pitón se había escondido allí y lo había mordido.

En el video compartido en redes sociales, se puede ver cómo en el inodoro e incluso fuera de este hay sangre, producto de la mordida en su parte íntima.

“Sentí un dolor punzante, como si algo me hubiera mordido, así que metí las manos en el inodoro para ver qué pasaba. No podía creer lo que estaba tocando; era una serpiente”, comentó Thanat, visiblemente afectado por la experiencia.

Thanat Thangtewanon contó que tuvo que utilizar un cepillo de baño para golpear a la serpiente hasta que finalmente lo soltó.

Aseguró que la atacó con el cepillo hasta matarla. El hombre tuvo que acercarse a un centro de salud, donde le aplicaron una vacuna contra el tétano.

