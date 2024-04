Shonda Rhymes trabaja de la mano de un productor colombiano en sus producciones

Oriunda de Chicago, EEUU, Shonda Rhymes es una de las directoras y productoras más reconocidas del mundo del entretenimiento debido a su fama por crear la serie Grey’s Anatomy que ha sido un éxito mundial en reproducciones creando una amplia comunidad.

Ha estado detrás de grandes producciones y trabajos en Estados Unidos con su empresa ‘Shondaland’, pero, pese a eso, para intentar mejorar sus redes sociales empezó a trabajar de la mano de un productor colombiano con una amplia experiencia en el campo.

Juan Sebastián Vargas Saad es el colombiano que lleva tiempo trabajando con Shonda Rhymes. Esto gracias a su amplia experiencia profesional en Estados Unidos ya que trabaja con el talentoso Colman Domingo, nominado al Oscar, y el distinguido filósofo y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Cornel West. Además, ha tenido la oportunidad de cubrir eventos de gran envergadura en el país, como el New York Fashion Week (NYFW) y el South by Southwest (SXSW).

También en Colombia trabajó con artistas como Ventino, Ami rodríguez, Sebastián Silva, Cecilia Navia o Juliana Velásquez, entre muchos más. Esto le ha permitido ganarse esa confianza de la reconocida Shonda Rhymes como un apoyo en esa producción de contenido para redes y contenidos.