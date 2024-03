Murió Chance Perdomo a los 27 años, actor de la serie 'Sabrina' de Netflix

El reconocido y joven actor Chance Perdomo, reconocido por su participación en la serie de Amazon "Gen V" y en el programa de Netflix "Sabrina", falleció de manera repentina este sábado en un accidente de motocicleta.

Según The Wrap, citando a los representantes del actor, Chance perdió la vida en un accidente en el que no resultaron heridas otras personas. No hay detalles adicionales sobre dónde ocurrió, cuándo o bajo qué circunstancias exactas.

Sin embargo, el equipo de Chance le dijo al medio TMZ: "Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que lo conocieron, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más. Pedimos que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su amado hijo y hermano".

Chance Perdomo junto a los demás actores de 'Sabrina'. Foto: AFP.

Los productores de su último programa, "Gen V", también emitieron un comunicado, expresando su consternación: "No podemos entender esto del todo. Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un artista increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora".

A través de su cuenta de Instagram, el joven actor había compartido hace apenas unas semanas la moto que había adquirido y le veía emocionado por ello.

Chance es quizás mejor conocido por su trabajo en el spin-off de "The Boys", donde interpretó a Andre Anderson, un personaje con poderes magnéticos. Por supuesto, también es reconocido por su papel como Ambrose Spellman junto a Kiernan Shipka en "Las escalofriantes aventuras de Sabrina".