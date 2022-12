Si me quedo en Venezuela, mi destino es la cárcel: magistrado que huyó a Colombia

Pedro Troconis, magistrado elegido por la Asamblea Nacional de Venezuela y perseguido por el régimen de Maduro, habló en Mañanas BLU sobre su situación actual en Colombia por “las persecuciones en Venezuela”.

Troconis aseguró que ya son cinco los magistrados que se encuentran en Colombia y que debieron huir de Venezuela pues “Nicolás Maduro ordenó” una persecución en su contra y de sus familiares.



El magistrado explicó que actualmente están en calidad de turistas en el país, pero ya se han hecho varios contactos con Migración y la Defensoría del Pueblo para exponer su situación.



“Estamos muy agradecidos con Colombia pues se han portado bien con nosotros y sabemos que quieren lo mejor para Venezuela”, dijo.



Afirmó que de la actual situación de su país no sorprende, “se ha perdido la capacidad de asombro” por cuenta de todos los cambios “insólitos” que se viven a diario.



“Venezuela será la sucesora de Cuba, allá hay dictadura, no se respeta la independencia de poderes”, aseveró el magistrado.



