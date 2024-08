“Si Rusia no está en Olímpicos, Israel tampoco debería”: marchas pro-Palestina en París

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se desarrollan en el marco de lasguerras en Ucrania y Palestina, un tema al cual diferentes deportistas han hecho referencia desde el inicio de las justas. Este sábado, en París, se realizaron manifestaciones a favor de Palestina en la Plaza de la Nación, allí algunos de los asistentes se refirieron a la presencia de la delegación de Israel en los juegos.

“Creemos que, si Rusia como país no ha podido estar en estos juegos, por la ocupación en Ucrania, Israel tiene el mismo problema porque han ocupado el territorio de Palestina, por eso creemos que se les debería dar el mismo trato que a Rusia”, dijo a Blu Radio uno de los manifestantes.

En estos Juegos Olímpicos los deportistas rusos están compitiendo como Atletas Individuales y Neutros, AIN. Por su parte la delegación de Israel tiene un fuerte esquema de seguridad.

“Los deportistas de Israel no deberían competir, si el Comité Olímpico no permitió la participación de Rusia, ¿por qué la de Israel sí? ¿Por qué no excluirlos? ¿Hay una ley diferente para Rusia que para Israel?”, señaló otro de los asistentes a la manifestación de este sábado.

Manifestaciones pro-palestinas. Foto: Blu Radio.

Es importante recordar que el Comité Olímpico Internacional, COI, decidió suspender la participación de Rusia en los olímpicos por la invasión a Ucrania. Los deportistas rusos que están compitiendo lo hacen como “neutros” y bajo unas características diferentes, por ejemplo, si ganan, no sonaría el himno de su país.