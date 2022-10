Sismo de 5 grados de magnitud sacudió Panamá

Un sismo de magnitud 5 en la escala abierta de Richter, según informes preliminares, sacudió la capital de Panamá y centenares de personas abandonaron sus oficinas en las torres que colman el centro de la ciudad, aunque no se han reportado daños no víctimas.



El movimiento telúrico se sintió, durante varios segundos, alrededor de las 14.35 hora local, e inmediatamente se observó la evacuación de edificios de oficinas en el centro capitalino, constató Efe.



Varios minutos después el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá indicó a través de su cuenta en Twitter que un "informe preliminar indica que la magnitud de sismo fue de 5,0" en la escala abierta de Richter, "con epicentro en la Bahía de Panamá", frente a la ciudad.



"Reiteramos el llamado a la calma, equipos desplazados monitorean zonas vulnerables ... por el momento no hay reporte de afectaciones", agregó el Sinaproc a través de Twitter.



Varias estaciones del Metro de la capital fueron evacuadas como medida de seguridad, informó por su parte el Cuerpo de Bomberos, que en un mensaje en Twitter indicó además que el temblor se sintió en la capital y en la provincia central de Azuero.