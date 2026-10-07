Sociedad civil y clase política de Israel conmemoran el 7 de octubre en tercer aniversario

La sociedad civil y la clase política de Israel comenzaron a conmemorar la mañana de este miércoles el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron casi 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes por distintas milicias palestinas.

Los primeros actos se celebraron a las 6:29 de la mañana, la hora exacta en la que empezó la ofensiva, y en varios puntos del país hubo protestas contra el Gobierno, a tres semanas de las elecciones generales.

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El presidente israelí, Isaac Herzog, y su esposa, Michal, abrieron la jornada encendiendo una vela en memoria de las víctimas en la residencia presidencial de Jerusalén, según informó su oficina.

A la misma hora, Gadi Eisenkot, líder del partido derechista Yashar! (¡Recto!) y principal oponente del primer ministro Benjamín Netanyahu de cara a las elecciones legislativas de este 27 de octubre, acudió al refugio antiaéreo de Reim donde murió el soldado Aner Shapira. Le acompañaban los padres del joven, Shira y Moshe Shapira.



El ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, eligió para la ocasión la Línea Verde, cerca de la ciudad cisjordana de Tulkarem.

"Estoy aquí de pie en la línea de demarcación, a metros de la carretera 6 y no lejos de Netanya, Kfar Saba y los asentamientos del Sharon. Y advierto. Está prohibido repetir el mismo error dos veces", escribió en X.

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Ben Gvir pidió además "desarmar a la Autoridad Palestina, desmovilizarla y detener a quien amenaza a los ciudadanos de Israel". "El 7.10 nos enseñó que frente a una amenaza no se espera. ¡Se actúa antes!", añadió.

Las 6:29, hora D de los ataques de Hamás

A las 6:29, un grupo de manifestantes contrarios al Gobierno cortó la autopista Ayalón de Tel Aviv, una de las principales vías del país, según imágenes difundidas por el Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí. Según la misma fuente, la Policía israelí desalojó a los manifestantes de la calzada.

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Según las imágenes del mismo movimiento, hubo concentraciones similares en el puente Hahalajá de Tel Aviv, frente a la Knéset (Parlamento) en Jerusalén y en los cruces de Raanana y Kabri, en el norte del país.

Los manifestantes, parte del grupo que organizó las principales reivindicaciones contra Netanyahu ya desde la reforma judicial de su gobierno a principios de 2023, llevaban pancartas con lemas como "No dejaremos que entierren la verdad", en relación a la comisión de investigación sobre el 7 de octubre que el primer ministro ha rechazado abrir.

Desde la playa del Acueducto de Cesarea, donde está una de las residencias del primer ministro, Benjamín Netanyahu, salió una caravana de coches hacia Tel Aviv después de guardar un minuto de silencio.

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En la plaza Dizengoff de Tel Aviv, una de las principales de la ciudad, los activistas tiñeron de rojo el agua de la emblemática fuente, "en memoria de los asesinados y de la negligencia que provocó la masacre".

Actos durante todo el día

Durante la mañana, supervivientes y familiares de víctimas de los ataques se reunieron en el 'kibutz' (comunidad agraria) Reim, en el lugar donde se celebraba el festival de música Nova. Solamente en ese lugar, Hamás y otras milicias palestinas mataron a 378 personas y se llevaron a 44 rehenes a Gaza.

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A lo largo del día habrá ceremonias en ciudades y localidades de todo el país, y algunos ayuntamientos ondearán las banderas a media asta, informa el periódico israelí Times of Israel.

A mediodía, el Consejo de Octubre, un colectivo de supervivientes y familias de víctimas, convoca un minuto de silencio en todo el país.

El acto central organizado por estos grupos será a las 21.15 hora local (18.15 GMT) en el parque Yarkón de Tel Aviv, a cargo de la organización Kumu ("Levantaos").

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Los actos oficiales del Estado se celebraron el lunes, coincidiendo con la fecha del calendario hebreo que fijó el Gobierno para la conmemoración.

El ataque de Hamás y otras milicias palestinas contra el sur de Israel dejó unos 1.200 muertos y 251 rehenes. La posterior ofensiva israelí sobre Gaza ha matado hasta la fecha a más de 74.200 palestinos, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, en lo que expertos de la ONU y otras organizaciones han definido como un genocidio.