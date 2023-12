Sorprenden a presentadora de la BBC haciendo 'pistola' en pleno noticiero: “Era una broma”

Maryam Moshiri, presentadora de la BBC News, pidió disculpas públicas después de ser captada haciendo 'pistola' durante uno de los informativos de la cadena. El incidente ocurrió el miércoles, 6 de diciembre, al inicio de la emisión, generando todo tipo de comentarios en las redes sociales .

La situación tuvo lugar al inicio de los informativos de la cadena. Una vez que el marcador llegó a cero y la introducción concluyó, la cámara enfocó a Moshiri. Sin embargo, en lugar de presentar lo esperado en un noticiero, la presentadora sorprendió a la audiencia haciendo 'pistola'.

Al percatarse de que ya estaba en directo, Moshiri cambió rápidamente su expresión para dirigirse a la audiencia: "En directo desde Londres. Esto es BBC News". A pesar de su rápida reacción, el video del peculiar momento se difundió rápidamente por las redes sociales, acumulando millones de reproducciones.

La presentadora Maryam Moshiri abrió el noticiero de la BBC News mostrando el dedo del medio en vivo y directo. pic.twitter.com/NWiQbpy0HJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 7, 2023

La periodista, al notar la repercusión que tuvo el hecho, emitió un comunicado por medio de sus redes sociales explicando la situación y ofreciendo disculpas por su inusual comportamiento. Según Moshiri, el gesto fue resultado de una broma interna con el equipo momentos antes de la emisión en vivo.

Publicidad

“Ayer (miércoles) justo antes de llegar a la hora, estaba bromeando un poco con el equipo. Yo estaba fingiendo contar hacia atrás igual que el director me estaba contando hacia atrás de 10 a 1 incluyendo los dedos para mostrar el dedo. Así de 10 dedos levantados a uno. Cuando llegamos al uno, giré el dedo para bromear y no me di cuenta de que lo grabarían las cámaras”, aseguró Moshiri.

La presentadora de la BBC lamentó que lo que inicialmente fue una broma privada se hiciera público y expresó sus disculpas si ofendió o molestó a alguien: “No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien. No estaba ‘haciendo una peineta’ a los telespectadores, ni siquiera a una persona en realidad. Era una broma tonta dirigida a un pequeño número de mis compañeros”, añadió.