Sospechoso del ataque en Canadá es un somalí solicitante de asilo

El sospechoso de haber perpetrado dos ataques la noche del sábado en Edmonton es un somalí bajo estatuto de solicitante de asilo en Canadá, informó el domingo la policía federal.



El hombre de 30 años, identificado por los medios locales como Abdulahi Hasan Sharif, ya era conocido por los servicios de inteligencia, si bien hasta el momento no tenía cargos presentados en su contra.



El sospechoso "es un somalí que está en proceso de solicitar el estatuto de refugiado", dijo Marlin Degrand, comisario adjunto de la Real Policía Montada de Canadá.



"Podemos confirmar la presentación de una demanda en 2015" contra esta persona, agregó en una conferencia de prensa televisada.



Sin confirmar el nombre del sospechoso, el investigador contó que había sido interrogado por los servicios de inteligencia en 2015 como parte de una investigación sobre amenazas de ataques de personas radicalizadas con ideas yihadistas.



Después de aquellos interrogatorios, "no hubo pruebas suficientes para procesarlo con cargos de terrorismo", afirmó Degrand. En ese momento, "el sospechoso no fue considerado una amenaza para Canadá", añadió.



El sábado por la noche, el sospechoso atropelló a un policía con su coche y luego lo apuñaló con un cuchillo. Más tarde, a bordo de una furgoneta alquilada, arrolló a cuatro peatones antes de ser interceptado por la policía.



Dos de los cinco heridos siguen hospitalizados. El policía tiene cortes en la cara, pero salió del hospital el domingo por la tarde, dijo Rod Knecht, jefe de la policía de Edmonton.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se declaró "extremadamente preocupado e indignado por esta tragedia", que calificó de "atentado terrorista".



