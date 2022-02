"Soy colombiano de pura raza, pero no es fácil dejar Ucrania": Hernán Olaya, nariñense en Kiev

Este domingo, altos mandos estadounidenses recalcaron que Rusia podría atacar Ucrania "en cualquier momento", esto, tras una llamada entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin que no dio "motivos para el optimismo"; y es que, ante un posible conflicto, algunos países han llamado a sus ciudadanos residentes en Ucrania para que salgan y evitar una crisis diplomática.

Sin embargo, dejar Ucrania implica perder parte de sus vidas, como es el caso del colombiano Hernán Olaya, un nariñense que lleva más de 20 años en ese país y quien expresó que “no es fácil” irse de Kiev luego de formar allí una familia y “echar raíces”.

“Tengo mi familia aquí, no es fácil dejar el país de un momento a otro. Lo material no es importante, pero he puesto raíces aquí, aunque sigo siendo colombiano de pura raza”, contó en Mañanas BLU sobre su esposa ucraniana y sus dos hijos.

Sobre la situación entre Ucrania-Rusia y las amenazas de una invasión, dijo que en la frontera, el Ejército está preparado, aunque el “pueblo ucraniano está tranquilo” y los ciudadanos siguen con su vida normal.

“Según noticias, hay movimiento de tropas en las fronteras, pero realmente, lo que se está viviendo en las ciudades y lo que vive el ciudadano en la cotidianidad no lleva a que caigamos en alguna crisis o que nos sintamos perjudicados”.

La situación no ha cambiado en nada desde hace mucho tiempo, pero sí, se vive con la zozobra y el temor de que puede haber una invasión, pero el pueblo ucraniano se siente tranquilo y siguen con la vida cotidiana. Dentro de Kiev no hay movimiento de Policía ni nada añadió.

Además, Olaya señaló que, en los centros de comercio como supermercados, no hay largas filas o “algo nuevo que lleve a pensar que pasará algo, como lo más duro que sería la guerra”.

“El presidente llama a la calma, a tener un diálogo porque esto no solo afecta a Ucrania, sino a otros países. No hay que negar que la situación es bastante tensa, el Ejército se encuentra preparado, pero también hay tranquilidad de que pueda cambiar la situación”, aseveró.

Justamente, el Gobierno Nacional, desde Cancillería, reiteró que está en contacto permanente con las organizaciones humanitarias en Ucrania para brindar acompañamiento adecuado a los colombianos.