Suspenden el certamen Miss Venezuela tras las denuncias de financiación

La Organización Miss Venezuela anunció en un comunicado que suspendió temporalmente todos los castings y preparativos para el certamen correspondientes al año 2018. Explicaron que realizarán una revisión y restructuración del concurso luego de que, a través de las redes sociales, se develarán irregularidades relacionadas a las concursantes de los últimos años.

Los casos tienen que ver con una supuesta red de prostitución y trata de mujeres. Adicionalmente hay denuncias de que supuestos empresarios “patrocinarían” a algunas de las concursantes y así garantizarles un puesto importante en el cuadro final del evento, además de otros beneficios como tratamientos de belleza.

Vivian Sleiman unadijo que un díaporque un empresario

quería conocerla y patrocinar su participación.

“Me dijeron tienes que ir hay un patrocinante que te quiere conocer, donde pone el ojo pone la bala, entonces yo voy, yo no conocía al señor, y el simplemente baja por unas escaleras en bóxer blancos, pero obviamente ya no me interesó absolutamente nada”, dijo.

Sleiman, además, aseguró que existe una trata de mujeres. “Eso se sabe, es vox populi”.

En el comunicado, la organización Cisneros, dueña del concurso sostuvo que “evaluarán la conducta ética de las participantes”.

Chavismo y belleza

En medio de este escándalo han salido a relucir concursantes relacionadas con altos jerarcas del Gobierno y casos de corrupción. Una de ellas fue Claudia Suárez a quien vincularon con el empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, ambos investigados por ilícitos financieros. A Suárez, de acuerdo con versiones periodísticas, le habrían depositado 1.000.000 de dólares en una cuenta relacionada con el caso de la Banca de Andorra.

Adicionalmente, la esposa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia fue miss y hasta un edecán de Hugo Chávez, en su momento, contrajo matrimonio con otra concursante del certamen de belleza más importante en Venezuela.

Recientemente Osmel Sousa, conocido como el ‘Zar de la Belleza’, quien estuvo por 40 años al frente del Miss Venezuela, anunció su renuncia, una decisión que inmediatamente comenzó a relacionarse con estas irregularidades.

El Miss Venezuela tiene siete coronas de Miss Universo en su historia, seis del Miss Mundo y múltiples concursos internacionales, y es el programa más vistos de la televisión nacional venezolana.