Suspenden matrimonio de niña de 8 años con un hombre de 30 en Arabia Saudí

El programa gubernamental de Seguridad Familiar de Arabia Saudí suspendió el matrimonio de una niña de 8 años con un hombre de unos 30, tras recibir la denuncia de un familiar de la menor, informaron hoy medios locales.



El padre de la novia "quería casar a su hija para disponer de su dinero" e indicó que ya en 2005 el mismo hombre casó a su otra hija cuando tenía 8 años con un hombre 50 años mayor que ella, según el periódico saudí Meca.



Al no ser informadas entonces las autoridades competentes, no se pudo frenar el matrimonio, detallaron fuentes del programa citados por el periódico.



El programa, fundado en 2005 para proteger a las familias de la violencia, suspendió durante 2016 varios casos de matrimonio de menores de edad, según Meca.



La gran mayoría de los casos se dieron por el deseo de los tutores de esos menores de obtener dinero, explicó el periódico.



Las denuncias, recibidas por teléfono, se referían al matrimonio de chicas cuya edad oscilaba entre los 8 y 17 años que, en todas las ocasiones, fueron forzadas a casarse o no estaban listas para tomar esa decisión.



El Ministerio de Justicia saudí impidió en 2013 a los jeques en todo el país que casaran a jóvenes menores de 16 años de edad sin permiso de los tribunales competentes.



En Arabia Saudí el padre tiene derecho a casar a su hija de menos de 16 años si demuestra su disposición física y mental, que la boda no constituye un peligro para ella y que la madre y la chica están de acuerdo.



Asimismo, se exige que el matrimonio no se lleve a cabo directamente después de la firma de los documentos oficiales y sin que antes se prepare a la novia psicológicamente para las exigencias de la vida familiar.