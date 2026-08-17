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Blu Radio  / Mundo  / Temblor de magnitud 3,4 en la amazonía de Ecuador

Temblor de magnitud 3,4 en la amazonía de Ecuador

El temblor en Ecuador ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros; no hay afectados.

Máquina medidora de sismos.
Foto: JW. org en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

Un sismo de magnitud 3,4 se registró este lunes en la provincia de Pastaza, situada en la amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

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Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 06:03 hora local (11:03 GMT) a 1,81 grados de latitud sur y a 77,39 grados de longitud oeste.

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De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 76,91 kilómetros de la ciudad del Puyo.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

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Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

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