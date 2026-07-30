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Temblor sacudió a Perú en la noche de este jueves

De acuerdo con reportes, este sismo se sintió en importantes ciudades, incluyendo la capital de ese país: Lima.

Temblor Perú del 30 de julio
Temblor Perú del 30 de julio
X: @sgcol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Un importante sismo sacudió a una parte de Perú en la noche de este jueves, 30 de julio. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico internacional ocurrió en San Fernando, Perú, de acuerdo con el boletín actualizado No. 1.

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Según la información oficial, el sismo se registró a las 7:58 de la noche, hora local, y alcanzó una magnitud de 5.6.

El boletín señala que el evento tuvo su epicentro en San Fernando, Perú, con coordenadas latitud -8.33 y longitud -74.44, y una profundidad de 154 kilómetros.

La información publicada por el Servicio Geológico Colombiano indica además que la fuente del reporte es el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Las autoridades peruanas realizan evaluaciones sobre el evento sísmico en el territorio y si se presentaron afectaciones.

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