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Trump anuncia acuerdo para "desarme completo" de Hamás y retirada israelí cuando esto ocurra

Desde hace semanas se llevan a cabo negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado octubre.

Donald-Trump.
Presidente Donald Trump.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo sobre el "desarme completo de Hamás y otros grupos armados" en Gaza, que una vez cumplido implicará la retirada de Israel del territorio.

"Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas", escribió Trump en Truth Social, señalando que el desarme se llevaría a cabo por fases.

"A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza", añadió.

Desde hace semanas se llevan a cabo negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado octubre y tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza.

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