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Blu Radio  / Mundo  / Terremoto de 5,8 deja 12 muertos y heridos; videos muestran la magnitud de la tragedia en Afganistán

Terremoto de 5,8 deja 12 muertos y heridos; videos muestran la magnitud de la tragedia en Afganistán

El movimiento telúrico ocurrió en la noche del viernes y se sintió en varias regiones, incluida la capital; autoridades reportan víctimas, heridos y daños en viviendas.

Terremoto de 5,8 deja 12 muertos y heridos en Afganistán
Autoridades reportan graves daños.
Foto: EFE y redes sociales
Por: AFP
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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