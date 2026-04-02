Sismo se sintió en los Santanderes este Jueves Santo

Un sismo de magnitud 4.0 se registró en la tarde de este Jueves Santo en la región de los Santanderes, generando alerta entre los habitantes de varias ciudades del nororiente colombiano. El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la entidad, el temblor ocurrió a las 3:07 de la tarde y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander, una zona reconocida por su alta actividad sísmica. Este punto, ubicado en el departamento de Santander, es considerado uno de los sectores con mayor recurrencia de movimientos telúricos en el país.

El informe técnico precisa que el sismo tuvo una profundidad de 153 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento intermedio. Aunque esta característica suele disminuir la intensidad en superficie, el movimiento fue percibido en varias localidades cercanas.

Entre las ciudades donde se sintió el temblor se encuentran Bucaramanga y Cúcuta, así como otros municipios del área metropolitana y del departamento de Norte de Santander.



El mapa divulgado por el SGC muestra además la ubicación de distintas estaciones sísmicas en la región, las cuales permitieron registrar con precisión el evento.

X: SGC

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, reiteraron el llamado a la calma y recordaron la importancia de estar preparados ante este tipo de fenómenos naturales, especialmente en zonas de alta sismicidad como el nororiente colombiano.



Segundo temblor el Jueves Santo

El SGC también informó a través de sus redes sociales de un segundo evento sísmico este Jueves Santo. Esta vez de menor magnitud. En el municipio de Ituango, Antioquia, se reportó un leve temblor de 2.7 con una profundidad superficial de 12 kilómetros.