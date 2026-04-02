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Sismo se sintió en los Santanderes este Jueves Santo

El Servicio Geológico Colombiano entregó detalles sobre este temblor en la tarde de este Jueves Santo y las ciudades cercanas donde se sintió.

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