The New York Times cierra su sección de Deportes para publicar noticias de The Athletic

El periódico The New York Times anunció este lunes que cerrará su departamento de Deportes y que dependerá de la web The Athletic para cubrir las informaciones deportivas que aparezcan en sus ediciones impresa y digital.

La sección deportiva del periódico emplea en estos momentos algo más de 35 periodistas y editores. El periódico señaló que no prevé realizar despidos cuando el cierre se complete en el otoño y que el personal de la sección deportiva será asignado a otros departamentos.

The New York Times adquirió en enero de 2022 The Athletic, una web especializada en la información deportiva, por 550 millones de dólares.

En el momento de su adquisición, The Athletic contaba con 1,2 millones de suscriptores y The New York Times dijo que su objetivo era llegar a 10 millones para 2025. En la actualidad, la web tiene más de 3 millones de suscriptores.

Publicidad

En el primer trimestre de 2023, The Athletic registró 7,8 millones de dólares de pérdidas.

La web, que opera de forma independiente al periódico, tiene 400 periodistas que cubren más de 200 equipos profesionales y producen unos 150 artículos al día.

En un comunicado distribuido a sus empleados, el periódico neoyorquino afirmó que aunque quiere enfocarse más en informaciones en las que el deporte se cruza con "dinero, poder, cultura, política y sociedad", quiere "reducir la cobertura de partidos, jugadores, equipos y ligas".

Publicidad

Tras la desaparición de la sección de Deportes, The New York Times asignará a un grupo de periodistas de la sección de Economía para que cubran los aspectos económicos del deporte.

Sin información deportiva propia, los artículos de The Athletic empezarán a aparecer en el periódico, considerado uno de los más influyentes de Estados Unidos.

Le puede interesar