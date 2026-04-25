Tiroteo en cena de corresponsales: periodista de Noticias Caracol revela cómo evacuaron a Trump

La noche de este sábado, 25 de abril, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), en un hotel de Washington, cuando se escucharon lo que parecían disparos en medio del evento al que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con información preliminar, el Servicio Secreto evacuó de inmediato al mandatario, a la primera dama Melania Trump, y a varios miembros del gabinete que se encontraban en el salón donde apenas iniciaba la agenda oficial.

El periodista de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano, quien estaba presente en el lugar, relató que los asistentes vivieron momentos de pánico tras escuchar entre tres y cuatro detonaciones. “Todo el mundo se tiró debajo de las mesas mientras ingresaban agentes del Servicio Secreto y de la policía, fuertemente armados”, explicó desde las afueras del hotel.

Según su testimonio, los agentes procedieron a evacuar uno a uno a los funcionarios del gobierno estadounidense y sus acompañantes. “El presidente fue sacado del salón de fiestas y posteriormente se inició la evacuación del resto del gabinete”, agregó.



Entre los asistentes se encontraban altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, así como otros miembros clave del gobierno y el director del FBI, quienes también fueron retirados del lugar en medio del operativo de seguridad.

El evento, que reúne cada año a periodistas acreditados, empresarios, políticos y figuras públicas, congrega a miles de personas, lo que incrementó la tensión ante la incertidumbre sobre la situación.