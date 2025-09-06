Tras ataque, hombre acabó con la vida de su hermanastra en su casa: confesó el crimen

La comunidad internacional se encuentra conmovida por un atroz crimen donde un hombre presuntamente acabó con la vida de su hermanastra al interior de su vivienda.

Fresia Verónica Quispe Taquilla, una madre de dos niños, de 32 años, fue brutalmente asesinada por su medio hermano, Cristian Alonso López Taquilla, de 24 años. El escalofriante suceso tuvo lugar en la casa de la familia, en Perú y ha generado una ola de indignación.

Según los reportes oficiales, Cristian atacó a Fresia con un cuchillo, dándole entre 28 y 48 puñaladas en diversas partes de su cuerpo como su cuello, espalda y brazos. Posteriormente, el agresor también tomó un palo, un taladro y un alicate, y propinó varias fracturas y al menos tres perforaciones con el taladro, e incluso le extrajo un ojo a la víctima.

Testigos, alertados por los gritos de auxilio, forzaron la puerta y encontraron la macabra escena, donde el agresor continuaba el ataque, ensangrentado y con los ojos vendados, diciendo frases como “Le he sacado el demonio a mi hermana”.

Los vecinos sospechan que el sujeto se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol. La policía logró apartar al hombre y fue posteriormente trasladado a un hospital.

Aunque la mujer también fue llevada a una clínica, posteriormente perdió la vida. La necropsia confirmó la extrema crueldad del ataque, que será considerado por la Fiscalía como homicidio calificado, por lo que podría enfrentar incluso cadena perpetua.

El fiscal a cargo, Tito Damián Mamani Pérez, solicitó pruebas psicológicas y toxicológicas al detenido y no descarta juzgarlo por feminicidio. Este terrible caso se suma a otros dos asesinatos de mujeres en Tacna durante el mismo mes.

Por eso cientos de personas están pidiendo a las autoridades medidas de seguridad y garantías para las mujeres en sus diferentes entornos.